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В оккупированном Крыму вспышка коронавируса в психбольнице

Автор: Анастасия Рокитна

Окупационные "власти" Крыма заявили о вспышке коронавируса. В психоневрологической больнице №1 в Симферополе развернули госпиталь для больных COVID-19.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии".

На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание - там 81 пострадавший. Практически половина из них - медицинские работники.

Причиной вспышки "власти" назвали "низкую настороженность медперсонала". Продолжается эпидрасследование по данному факту.

В материале РБК-Украина "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму" говорится о ситуации с коронавирусом на полуострове.

Отметим, в оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон.

Ранее у Зеленского заявили о гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19. У Зеленского осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова, возникшего из-за эпидемии.

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