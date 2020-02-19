В оккупированном Крыму открыли дело против двух подростков за "подготовку терактов"

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации в оккупированном Крыму приняло к производству уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Как отмечается, подростки подозреваются в подготовке к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору.

"Принято к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двух жителей города Керчи 2003 и 2004 годов рождения. Молодые люди подозреваются в подготовке к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанные "подростки разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, расположенные в городе Керчи, предварительно изучив в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий".

Также утверждается, что якобы "параллельно с этим молодые люди были администраторами так называемых "групп смерти" в социальных сетях, где пользователи склоняли к аналогичным преступлениям".

Кроме того, сотрудники ФСБ России в местах проживания задержанных подростков изъяли "самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через Интернет, компоненты для их изготовления".

Напомним, сотрудники ФСБ России в Керчи задержали двух подростков, которые якобы готовили теракты в образовательных учреждениях. В частности, в ходе обысков у них изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Позже омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москалькової с просьбой проверить соблюдение права задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.