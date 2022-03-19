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В оккупированном Крыму потери отдельных подразделений армии РФ до 90%, – Генштаб ВСУ

Фото: Российские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией о состоянии дел в среде вражеских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook Генштаба ВСУ.

"Российские войска продолжают нести значительные потери. Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время военное командование РФ пытается укомплектовать роты откомандированными из других воинских частей. Более двух десятков армейцев в этих подразделениях написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины. К ним уже начали применять репрессивные способы воздействия.

К слову, американский генерал оценил вероятность применения Россией ядерного оружия.

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