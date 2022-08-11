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В оккупированном Крыму началась новая волна массовых обысков: что известно

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Крым, Четверг 11 августа 2022 11:24
В оккупированном Крыму началась новая волна массовых обысков: что известно Фото: в оккупированном Крыму началась новая волна массовых обысков (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 11 августа утром началась новая волна обысков в домах крымских татар. Российские силовики увезли некоторых из них в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Как информирует издание, ссылаясь на данные активистов, в Джанкойском районе Крыма обыски происходят у журналиста гражданского объединения "Крымская солидарность" Вилена Темерьянова и в доме активиста Энвера Кроша.

Также известно, что в селе Ближнегородское находятся два автомобиля российских силовиков и пять сотрудников ОМОНа и Росгвардии.

Активисты сообщают, что съемки на месте событий россияне запрещают, а один из журналистов заявил, что силовики вырвали у него телефон, а впоследствии россияне в "грубой форме потребовали сесть в автомобиль, не находиться возле места проведения обыска и не вести фото и видеофиксацию".

Тем временем еще один обыск прошел в Джанкое по адресу Отважных 3 в Сеитяи Аббозова, после его увезли в неизвестном направлении.

Также силовики пришли с обысками и по адресу: Джанкойский район, село Мирновка, Виноградный переулок 9 к Мурату Мустафаеву, которого тоже увезли в неизвестном направлении.

Стало известно и об обыске в селе Озерное Джанкойского района в доме Эдема Бекирова, которого силовики также забрали.

Кроме того, сообщается о новом обыске в доме матери Вилена Темерьянова, и в селе Тимофеевка в доме Рината Алиева (Джанкойский район).

Фото: в оккупированном Крыму началась новая волна массовых обысков (facebook.com/crimeansolidarity)

Напомним, недавно стало известно, что в России незаконно приговорили к лишению свободы трех крымских татар.

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