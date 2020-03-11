В оккупированном Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть потерпевшие

В аннексированном Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате чего пострадали девять человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Авария произошла вечером во вторник, 10 марта на дороге Джанкой - Симферополь. Сообщается, что столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Daewoo Lanos, где в общем находились 12 человек, из них - один ребенок.

Известно, что все 9 потерпевших доставлены в ближайшее лечебное учреждение.

Напомним, 9 марта в Житомирской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое взрослых и годовалый ребенок. В результате ДТП пострадал еще один человек.

Ранее на севере американского штата Калифорния, вблизи населенного пункта Фолбрук, перевернулся автобус. В результате аварии три пассажира погибли, 18 человек пострадали и попали в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находился 21 человек.