ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В оккупированном Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть потерпевшие

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 02:49
В оккупированном Крыму микроавтобус попал в ДТП, есть потерпевшие
Иллюстративное фото (twitter/socportal.info)

В аварии в Крыму пострадали 9 человек

В аннексированном Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате чего пострадали девять человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Авария произошла вечером во вторник, 10 марта на дороге Джанкой - Симферополь. Сообщается, что столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Daewoo Lanos, где в общем находились 12 человек, из них - один ребенок.

Известно, что все 9 потерпевших доставлены в ближайшее лечебное учреждение.

Напомним, 9 марта в Житомирской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое взрослых и годовалый ребенок. В результате ДТП пострадал еще один человек.

Ранее на севере американского штата Калифорния, вблизи населенного пункта Фолбрук, перевернулся автобус. В результате аварии три пассажира погибли, 18 человек пострадали и попали в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находился 21 человек.

По Керченскому мосту пустили электричку из оккупированного Крыма в РФ Украина не рассматривает возможность поставок воды в оккупированный Крым, - Кулеба
Новости Украины ДТПКрымавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь