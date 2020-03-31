В оккупированном Донецке заявили о первом случае заражения коронавирусом

На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сепаратистские СМИ.

Ранее из-за угрозы коронавируса в "ДНР" ввели режим повышенной готовности.

"Сегодня, 31 марта, в ДНР зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - заявила "министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко.

При этом она добавила, что вирус мог кто-то завести на территории "ДНР".

"Я допускаю, что кто-то потенциально мог завезти ... инфекцию коронавируса, поэтому каждый, кто находится на самоизоляции, обязан отнестись к этому серьезно", - подчеркнула она.

Напомним, 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого обнаружили заболевание.

Кроме того, ранее в Минреинтеграции сообщили, что оккупанты в ОРДЛО, а также в Крыму, скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом, что лишает их возможности обезопасить себя. При этом отмечается, что ситуация ухудшается из-за недостатка медицинского персонала, тестовых систем и недостаточного количества мест в больницах.

Добавим, что на территорию ОРДЛО из Российской Федерации прибыла группа военных специалистов по вирусологии. Их основной задачей является медицинское обеспечение российских военных.