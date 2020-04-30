На оккупированном Донбассе больницы переполнены: более 400 зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой "глав республик"

Оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью "Укринформу".

Кравченко отметил, что по "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полторы сотни случаев коронавируса.

"В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырехсот случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено лишь около полторы сотни таких случаев", - сообщил Кравченко.

Он добавил, что сейчас наблюдается существенное увеличение количества местных жителей, которые выражают недовольство политикой "глав республик" относительно противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, коронавирус якобы обнаружен у одного из переданных Украиной на оккупированные территории в рамках обмена пленными 16 апреля.

Ранее сообщалось, что оккупированный Луганск закрыли на въезд в зсвязи с карантинными ограничениями, а в самопровозглашенных "республиках" Донбасса ограничено пассажирское междугороднее сообщение.