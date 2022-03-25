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Оккупанты заявили о гибели комбрига Черноморского флота в боях за Мариуполь

Фото: Черноморский флот России несет потери в Мариуполе (kchf ru)
Автор: Илона Свиридова

В боях за украинский Мариуполь погиб комбриг морской пехоты Черноморского флота, полковник Алексей Шаров. А также не менее двух сержантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, сегодня простились с командиром 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексеем Шаровым и двумя бойцами. Он также уточнил, что Шаров погиб от "подлой пули снайпера".

Также погибли сержант Николай Ефимов и старший сержант Роман Тазин.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме в Чернобаевке украинские войска ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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