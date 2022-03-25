Оккупанты заявили о гибели комбрига Черноморского флота в боях за Мариуполь

В боях за украинский Мариуполь погиб комбриг морской пехоты Черноморского флота, полковник Алексей Шаров. А также не менее двух сержантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

По его словам, сегодня простились с командиром 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексеем Шаровым и двумя бойцами. Он также уточнил, что Шаров погиб от "подлой пули снайпера". Также погибли сержант Николай Ефимов и старший сержант Роман Тазин.