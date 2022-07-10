Оккупанты застряли в районе Белогоровки, - Гайдай

Российские военные застряли в районе Белогоровки Луганской области. Украинские защитники дают им отпор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире Freeдом.
Кроме того, он сказал, что украинские военные уничтожили большое количество артиллерийских складов россиян за последние несколько дней.
Гайдай добавил, что оккупанты столкнулись с логистической проблемой, в частности, с подвозом боеприпасов.
"И видно, что уменьшается количество атак и обстрелов, ведь у них все взаимосвязанно - они без артиллерии не могут ни одного метра пройти", - сказал он.
По словам главы Луганской ОВА, россияне думали, что Белогоровка - это промежуточное село, которое они быстро пройдут, и двинуться в сторону Славянска и частично Бахмута.
Напомним, еще 5 июля российские войска пытались штурмовать Белогоровку, но украинские военные отразили наступление.
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