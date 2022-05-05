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Оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара, - ОВА

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Энергодар, Четверг 05 мая 2022 05:30
Оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара, - ОВА Фото: в Энергодаре российские оккупанты не выпускают руководство ЗАЭС из города (wikimedia org)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченном войсками РФ Энергодаре оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции покидать город, в том числе по служебным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что перед этим рашисты не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом".

"Пана Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос. В результате ему и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город", - говорится в публикации.

В ОГА подчеркивают, что захватчики запретили руководству местной АЭС выезд, даже если этого требует работа, "от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента".

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС 4 марта, и с тех пор ее сотрудники находятся под большим давлением, но все же электростанцией управляют украинские энергетики.

Также мы писали, что по данным МАГАТЭ, недавно "Росэнергоатом" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов-ядерщиков.

Ранее офис генпрокурора сообщил о подозрении российскому генералу, который приказал захватить Запорожскую АЭС силой. Тогда ао время вражеской атаки погибли 4 гражданских, разрушены технологически важные сети и коммуникации.

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