Оккупанты запретили руководителям Запорожской АЭС выезжать из Энергодара, - ОВА
Во временно захваченном войсками РФ Энергодаре оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции покидать город, в том числе по служебным делам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что перед этим рашисты не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров НАЭК "Энергоатом".
"Пана Черничука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они отвезли его на допрос. В результате ему и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город", - говорится в публикации.
В ОГА подчеркивают, что захватчики запретили руководству местной АЭС выезд, даже если этого требует работа, "от которой зависит, прежде всего, безопасность не только региона, а всего континента".
Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС 4 марта, и с тех пор ее сотрудники находятся под большим давлением, но все же электростанцией управляют украинские энергетики.
Также мы писали, что по данным МАГАТЭ, недавно "Росэнергоатом" отправил на Запорожскую АЭС своих специалистов-ядерщиков.
Ранее офис генпрокурора сообщил о подозрении российскому генералу, который приказал захватить Запорожскую АЭС силой. Тогда ао время вражеской атаки погибли 4 гражданских, разрушены технологически важные сети и коммуникации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.