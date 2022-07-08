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Оккупанты записали видеообращение к руководству. В ГУР узнали, как это им "аукнулось"

Фото: оккупанты записали видеообращение к руководству, но их домой все равно не отпускают (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, не желающие воевать в Украине, вышли на новый уровень "протестов" и записали видеообращение к своему командованию. Поэтому их пообещали вернуть домой… в последнюю очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват от Главного управления разведки.

"У нас здесь "самострельщик" ногу себе прострелил. Командиры наши - *уки просто. Парень, который себе выстрелил в ногу, ты его на видео видела. Это тот, что говорил "я суицидник, состою на психиатрическом учете". Его обратно вернули ", - рассказал он.

По словам оккупанта, тот военный ходил в штаб, чтобы его отпустили, но тщетно.

"Сказали, а, это те, которые на видео были? В последнюю очередь! Это та бунтовавшая рота? В последнюю очередь поедете", - добавил он.

Как сообщалось, ранее из перехвата ГУР стало известно, что российские военные постоянно устраивают пьяные раздоры между собой. В ход идет все, начиная от обычного стрелкового оружия, заканчивая гранатами.

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