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Оккупанты захватили одну из колоний Херсонской области. В ней разместили солдат и технику

Фото: оккупанты захватили одну из колоний Херсонской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные захватили колонию №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. В ней разместили живую силу и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что оккупанты вывезли в захваченный Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии. Их распределили в тюрьме №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон).

"Сейчас колония №10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные заявили, что подавили бунт в СИЗО оккупированного Херсона. Заключенные якобы хотели сбежать.

При этом прокуратура Херсонской области уверяет, что оккупанты незаконно попали в колонию и убили одного заключенного.

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Война России против УкраиныХерсонская область