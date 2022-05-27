Оккупанты захватили одну из колоний Херсонской области. В ней разместили солдат и технику

Российские военные захватили колонию №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. В ней разместили живую силу и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что оккупанты вывезли в захваченный Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии. Их распределили в тюрьме №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон).
"Сейчас колония №10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника", - говорится в сообщении.
Напомним, российские военные заявили, что подавили бунт в СИЗО оккупированного Херсона. Заключенные якобы хотели сбежать.
При этом прокуратура Херсонской области уверяет, что оккупанты незаконно попали в колонию и убили одного заключенного.
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