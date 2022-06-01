Оккупанты заблокировали украинскую мобильную связь почти на всех захваченных территориях

Почти на всех временно оккупированных территориях отсутствует украинская мобильная связь. Сеть блокируют российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области с 30 мая пропала украинская мобильная связь. Его не смогут восстановить в ближайшее время.

Мы также сообщали, что российские военные "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе Запорожской области.

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