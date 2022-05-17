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Оккупанты устроили себе туристический сезон на Арабатской Стрелке

Фото: оккупанты устроили себе туристический сезон на Арабатской Стрелке (uspa.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне под дулами автоматов организуют туристический сезон на Арабатской Стрелке в Херсонской области. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Сейчас санатории и базы отдыха на ТОТ Крым переполнены ранеными российскими военными, которых везут с материковой части Украины. Поэтому захватчики решили устроить себе отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины.

Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кафе, магазины и "создавать безопасные и комфортные условия для отдыхающих.

Арабатская Стрелка граничит с оккупированным полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую Украину. Буквально над головами "отдыхающих" будут постоянно пролетать истребители, военные вертолеты, ракеты, которые несут смертельную оружие.

Серьезную тревогу вызывает и экологическая ситуация в акватории Азовского моря, которая из-за войны РФ против Украины ухудшается с каждым днем.

Напомним, в Херсонской области оккупанты раздают в качестве гуманитарной помощи продукты и лекарства, в которых истек срок годности. На временно захваченных территориях может возникнуть гуманитарный кризис.

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