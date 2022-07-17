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Оккупанты ударили по Сумской области из крупнокалиберного оружия: что известно

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Сумы, Воскресенье 17 июля 2022 14:14
Оккупанты ударили по Сумской области из крупнокалиберного оружия: что известно Фото: Российские войска утром 17 июля обстреляли приграничные районы Сумской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 17 июля обстреляли приграничные районы Сумской области из крупнокалиберного оружия и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, утром российская армия открыла огонь из пулеметов, выпустив более 10 очередей. Также оккупанты применили минометы.

"После четырех утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов. В полпятого утра - еще 2 прихода из миномета. Все – по Середино-Будской общине", - рассказал Живицкий.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Сум и области призвали позаботиться о безопасности в эти выходные. В частности, власти рекомендуют людям временно выехать из городов.

В ответ на соответствующие призывы местных властей глава Сумской ОВА Дмтрий Живицкий призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не реагировать на провокационные заявления некоторых должностных лиц.

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