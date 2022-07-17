Оккупанты ударили по Сумской области из крупнокалиберного оружия: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"После четырех утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов. В полпятого утра - еще 2 прихода из миномета. Все – по Середино-Будской общине", - рассказал Живицкий.

По его словам, утром российская армия открыла огонь из пулеметов, выпустив более 10 очередей. Также оккупанты применили минометы.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Сум и области призвали позаботиться о безопасности в эти выходные. В частности, власти рекомендуют людям временно выехать из городов.

В ответ на соответствующие призывы местных властей глава Сумской ОВА Дмтрий Живицкий призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не реагировать на провокационные заявления некоторых должностных лиц.

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