Оккупанты ударили по Чугуеву из "Ураганов": погиб гражданин РФ

Днем 3 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате обстрела погиб гражданин России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.
"Сегодня в 12:50 рашисты обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетные снаряды. ", - сообщил он.
Во время ракетного обстрела мужчина находился у себя дома.
Напомним, сегодня силы ПВО сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки упали на поле.
Как сообщалось, российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.