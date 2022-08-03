UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по Чугуеву из "Ураганов": погиб гражданин РФ

Фото: Обстрел Чугуева 3 августа (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 3 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате обстрела погиб гражданин России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова.

"Сегодня в 12:50 рашисты обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетные снаряды. ", - сообщил он.

Во время ракетного обстрела мужчина находился у себя дома.

Напомним, сегодня силы ПВО сбили над Харьковской областью российскую ракету. Ее обломки упали на поле.

Как сообщалось, российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чугуевракетный ударВойна в Украине