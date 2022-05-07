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Оккупанты убили трех военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских

Фото: оккупанты убили трех военных из "Азовстали" во время эвакуации гражданских (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты убили трех защитников Мариуполя во время эвакуации гражданских из "Азовстали". Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Цаплиенко.

"За время эвакуации погибли трое "азовцев". Один в подбитой машине. Еще двое от ударов русских БПЛА. Шестеро раненых. Будут ужасно мучиться, потому что лекарств в бункере уже нет. Украинские военные организовывали и прикрывали эвакуацию на месте", - пишет Цаплиенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, из "Азовстали" эвакуировали всех женщин, детей и стариков.

Также, вчера, 6 апреля, оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня во время эвакуации с комбината. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Стоит отметить, что стороны договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая.

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МариупольАзовсталь