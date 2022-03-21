Оккупанты убили в Харькове 96-летнего узника нацистских концлагерей

Российские оккупанты убили Бориса Романченка, который пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Мужчина погиб в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора",- пишет пресс-служба.

Как сообщил внук, мужчина проживал в многоэтажке в Харькове.

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