Оккупанты убили в Харькове 96-летнего узника нацистских концлагерей
Российские оккупанты убили Бориса Романченка, который пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Мужчина погиб в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Как сообщил внук, мужчина проживал в многоэтажке в Харькове.
"Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора",- пишет пресс-служба.
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