Оккупанты убили бывшего секретаря городского совета Броваров

Российские военные убили бывшего секретаря горсовета Броваров Алексея Здоровця. Мужчина погиб в оккупированной новой Богдановке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.
Погибший проживал в Новой Богдановке вместе с женой и сыном.
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