Оккупанты убили бывшего секретаря городского совета Броваров

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Погибший проживал в Новой Богдановке вместе с женой и сыном.

Напомним, РБК-Украина регулярно обновляет актуальную информацию касаемо ситуации в Киеве 10 марта.

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