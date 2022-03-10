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Оккупанты убили бывшего секретаря городского совета Броваров

Автор: Сергей Пышкин

Российские военные убили бывшего секретаря горсовета Броваров Алексея Здоровця. Мужчина погиб в оккупированной новой Богдановке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Погибший проживал в Новой Богдановке вместе с женой и сыном.

Напомним, РБК-Украина регулярно обновляет актуальную информацию касаемо ситуации в Киеве 10 марта.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Киевская областьБровары