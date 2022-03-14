Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине, - разведка

Отмечается, что систематические случаи уничтожения техники зафиксированы в Броварском районе Киевской области, Мелитопольском районе Запорожской области, Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах Черниговской области, а также ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

Последний случай произошел ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района Сумской области. Там оккупанты нанесли авиационно-бомбовый удар по складам с сельскохозяйственной техникой. В результате было уничтожено более 30 единиц.

Кроме того, враг использует сельскохозяйственную технику для проведения инженерных работ, постройки укреплений и в качестве тягачей для бронетехники.

"Происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники. Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства. Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство - один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая", - говорится в сообщении.