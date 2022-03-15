Оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, - глава Сумской ОГА

"Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", - отметил Живицкий.

При этом захватчики не позволяют восстановить электроснабжение. Они не допускают работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы.

Кроме того, российские военные совершают всевозможные преграды для доставки гуманитарных грузов.