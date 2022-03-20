Оккупанты в Тростянце бросили гранату в людей, погибли два человека

Российские оккупанты в Тростянце (Сумская область) бросили гранату в людей. В результате погибли двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской областной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент произошел еще 18 марта. По данному факту открыто дело по статье "нарушения законов и обычаев войны".
"По данным следствия, 18 марта 2022 г. военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц Тростянца бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в захваченном Тростянце разместили военную технику на железном вокзале и обстреливают города и села.
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