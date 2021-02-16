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Оккупанты трижды нарушили "тишину", стреляли из противотанкового гранатомета

Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 15 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

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Возле Славного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Опытного из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате погибли трое бойцов. В Кременчуге объявили дни траура в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе.

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