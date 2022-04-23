Оккупанты за сутки убили еще 4 гражданских в Донецкой области, - глава ОВА

Глава Донецкой области Павел Клименко рассказал, что за сутки оккупанты убили еще четырех мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.
По его словам, российские оккупанты убили еще четырех мирных жителей Донецкой области: 2 в Коровином Яру, 1 в Ямполе и 1 в Новоселовке.
Кроме того, ранения получили еще 9 человек.
Отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы сообщали, что вчера, 22 апреля, в Донецкой области от рук оккупантов погибли трое мирных жителей.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 59-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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