Оккупанты за сутки убили еще 4 гражданских в Донецкой области, - глава ОВА

По его словам, российские оккупанты убили еще четырех мирных жителей Донецкой области: 2 в Коровином Яру, 1 в Ямполе и 1 в Новоселовке.

Кроме того, ранения получили еще 9 человек.

Отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.