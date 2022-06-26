Оккупанты создали в Изюме "народную милицию"

В ряды "народной милиции", вступили сотрудники правоохранительных органов и охранных структур. "Милиция" тесно сотрудничает с оккупационными властями в городе.

Отмечается, что уже были задержаны лиц, которые якобы причастны к военным преступлениям, а также ликвидированы тайники с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами. В то же время неоднократно проводились рейды по рынкам и торговым точкам с целью предотвращения "торговли медикаментами и нелицензионными алкогольными напитками".

Оккупанты хвастаются тем, что "народная милиция" якобы помогает восстанавливать инфраструктуру, патрулирует город, охраняет админздание, образовательные учреждения и рынки.