Оккупанты снизили активность на ряде направлений. На юге - усиливают оборону

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работы по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны", - сообщают в Генштабе.
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил угрозы с территории непризнанного Приднестровья, где российские войска находятся в повышенном состоянии боеготовности.
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