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Оккупанты снизили активность на ряде направлений. На юге - усиливают оборону

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 19:07
Оккупанты снизили активность на ряде направлений. На юге - усиливают оборону Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает работы по построению второй линии обороны. Усиливает артиллерийскую группировку и наращивает систему противовоздушной обороны", - сообщают в Генштабе.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил угрозы с территории непризнанного Приднестровья, где российские войска находятся в повышенном состоянии боеготовности.

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