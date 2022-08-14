Оккупанты в Севастополе продлили "опасность терактов" до 29 августа

Оккупационные власти Севастополя продлили желтый уровень "террористической опасности" до 29 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что информацию объявили в так называемом "правительстве" Севастополя.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен "желтый" уровень террористической опасности на период с 18:00 14 августа сроком на 15 суток до 18:00 29 августа", - говорится в заявлении оккупантов.
Напомним, повышенный уровень "террористической опасности" в Севастополе ввели после якобы атаки на штаб Черноморского флота Российской Федерации в конце июля.
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