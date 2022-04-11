Оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество, - Азов

Российские оккупанты применили против украинских защитников и гражданского населения в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество. Снаряд был сброшен с вражеского БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал отряда специального назначения "Азов".

Источник РБК-Украина , близкий к Минобороны, сообщил, что вероятность использования агрессорами химического оружия "очень высока".

Пострадавшие жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", - пишет пресс-служба "Азов".

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