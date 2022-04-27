Оккупанты разворовывают собственную боевую технику и оружие у убитых военных, - СБУ

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, где он заявляет, что похищают собственную боевую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Поскольку украинские защитники не дают им продвинуться в новые населенные пункты, оккупанты решили воровать собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.
"Здесь есть украденный автоматик. Сп**дили у кого-то из своих. У нас оружие значится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало 200 и 300. Оно остается у нас", - рассказывает оккупант отцу.
Однако, украденное оружие закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Поэтому отец просит "прикопать" ему парочку автоматов и пистолетов.
К тому же наибольшей "популярностью" среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры - они дорогие и их проще всего вывезти, прикрепив на крышку БТРа.
Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват, где выяснилось, что оккупанты бунтуют и отказываются идти на войну в Украину.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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