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Оккупанты разворовывают собственную боевую технику и оружие у убитых военных, - СБУ

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 18:35
Оккупанты разворовывают собственную боевую технику и оружие у убитых военных, - СБУ Оккупанты похищают собственную технику (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, где он заявляет, что похищают собственную боевую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Поскольку украинские защитники не дают им продвинуться в новые населенные пункты, оккупанты решили воровать собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.

"Здесь есть украденный автоматик. Сп**дили у кого-то из своих. У нас оружие значится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало 200 и 300. Оно остается у нас", - рассказывает оккупант отцу.

Однако, украденное оружие закапывают, чтобы впоследствии за ним вернуться. Поэтому отец просит "прикопать" ему парочку автоматов и пистолетов.

К тому же наибольшей "популярностью" среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры - они дорогие и их проще всего вывезти, прикрепив на крышку БТРа.

Ранее мы сообщали, что СБУ опубликовала новый перехват, где выяснилось, что оккупанты бунтуют и отказываются идти на войну в Украину.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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