Оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом: семь погибших

"11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате чего погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

"После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", - добавляют в сообщении.

Отметим, вчера российские оккупанты сорвали эвакуацию с Бучи и Гостомеля.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.