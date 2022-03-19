Оккупанты расстреляли двух гражданских на выезде из Сум

Российские оккупанты открыли огонь по машине гражданских, которые ехали из села Бездрик в Сумы. В результате обстрела погибла 20-летняя девушка, а 21-летний парень попал в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского городского совета.

"По данным следствия, 17 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, которые запрещены международным правом, на въезде в г. Сумы обстреляли машину, которая ехала из с. Бездрик",- пишет пресс-служба.

Девушка получила несовместимые с жизнью ранения. Парень сейчас находится в больнице.