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Оккупанты расстреляли двух гражданских на выезде из Сум

Фото: оккупанты расстреляли двух гражданских на выезде из Сум (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по машине гражданских, которые ехали из села Бездрик в Сумы. В результате обстрела погибла 20-летняя девушка, а 21-летний парень попал в больницу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского городского совета.

"По данным следствия, 17 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, которые запрещены международным правом, на въезде в г. Сумы обстреляли машину, которая ехала из с. Бездрик",- пишет пресс-служба.

Девушка получила несовместимые с жизнью ранения. Парень сейчас находится в больнице.

Напомним, РБК-Украина писало о взрывы, которые произошли возле микрорайона Химгородок в Сумах.

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