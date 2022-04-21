Оккупанты расстреливают волонтеров и изолируют населенные пункты, - ГУР

Украинская разведка сообщает, что российские военные полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты. Они запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Facebook.

В частности, на сегодня заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен исключительно на территорию РФ.

"Действует абсолютный запрет на доставление гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь - расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из пгт Шевченково. По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что многие населенные пункты остались без электроснабжения.

Не работают банкоматы, а продукты продаются по значительно завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставка лекарств. Дороги, в том числе грунтовые - минируются.

Напомним, в разведке также предупредили о масштабном минировании оккупированных территорий российскими оккупантами.

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