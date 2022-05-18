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Россияне расстреливают гражданских, пытающихся сбежать с оккупированных территорий

Фото: оккупанты расстреливают гражданских, пытающихся сбежать с оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открывают огонь по гражданским, которые пытаются сбежать с временно оккупированных территорий Украины. СБУ обнародовала разговор военного России с женой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Во время разговора, оккупант поделился подробностями убийств украинцев на временно оккупированных территориях. Жена российского военного поддержала его и отметила, что ей совсем не жалко гражданских.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их обстреливаем. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел - тот уже уехал. Поэтому мы стреляем и все равно",- рассказывает российский оккупант.

Подразделение военного до сих пор стоит на востоке Украины и истребляет мирное население, которое пытается убежать от "освободителей".

СБУ документирует военные преступления России для международных судов.

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