Оккупанты распространили фейк, что СБУ хочет применить отравляющие вещества против мирных жителей

"Интересно, речь здесь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?",- говорится в сообщении.

Отмечается, что важно обратить внимание, что фейк появился после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где прятались сотни женщин и детей.

Поэтому, подобные заявления оккупантов - лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Однако СБУ пишет, что никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе.

"Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с отравляющими веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача - защита Украины. И мы его успешно выполняем вместе со всем народом",- пишет СБУ.