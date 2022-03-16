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Оккупанты распространили фейк, что СБУ хочет применить отравляющие вещества против мирных жителей

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 21:16
Оккупанты распространили фейк, что СБУ хочет применить отравляющие вещества против мирных жителей СБУ предупредила о новом фейке от оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные уже 21-й день разрушают украинские города. Также оккупанты пытаются нанести информационный удар. В частности, в этот раз они придумали фейк, что якобы Служба безопасности Украины "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением отравляющих веществ против мирных жителей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Интересно, речь здесь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?",- говорится в сообщении.

Отмечается, что важно обратить внимание, что фейк появился после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где прятались сотни женщин и детей.

Поэтому, подобные заявления оккупантов - лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Однако СБУ пишет, что никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе.

"Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с отравляющими веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача - защита Украины. И мы его успешно выполняем вместе со всем народом",- пишет СБУ.

Ранее мы сообщали, что Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции под "чужим флагом" с био - или химоружием.

Также мы писали, что украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи.

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