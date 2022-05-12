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Оккупанты не рады параду на 9 мая. Новый перехват разговора от ГУР

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты удивлены решением Кремля о проведении парада, приуроченного к 9 мая, во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Из-за СOVID-19 парад отменили, а из-за войны - нет. Логично…", - говорит оккупант во время разговора. Военнослужащий не может понять логику проведения торжеств.

Перехват разговоров оккупанта со своей подругой продемонстрировал, как относятся россияне к прошлому параду.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что агенты Генштаба РФ планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. СБУ обезвредила вражескую ДРГ.

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Служба безопасности Украины