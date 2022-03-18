UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты продвинулись в Рубежном Луганской области, - глава ОГА

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

По состоянию на четверг, 17 марта, по всей линии Луганского фронта идут обстрелы. При этом тяжелее всего дела обстоят в Рубежном. Там российские оккупанты продвинулись вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Гайдай также отметил, что несмотря на это военные ВСУ будут прилагать максимум усилий, чтобы не дать врагу захватить город.

Российские захватчики также ведут обстрелы по Северодонецку, Попасной, Лисичанску, Кременной.

"Если раньше выборочно был обстрел, то сегодня они квадрат за квадратом уничтожают как Рубежное, так и Северодонецк, и другие населенные пункты", - заявил Гайдай.

Напомним, оккупанты обстреляли Святошинский район столицы, в результате чего на территории складов произошел пожар. Также была угроза взрыва.

Ранее в Северодонецке российские военные обстреляли приют для матерей с детьми. После чего Гайдай заявил, что в Луганской области нет безопасных мест.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛуганск