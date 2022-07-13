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Оккупанты продолжают убивать мирное население в Донецкой области: данные за сутки

Фото: Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки от вражеского огня погибли четыре человека, еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Часовом Яру", - сообщил он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли по меньшей мере 606 человек, еще 1560 получили ранения. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Под удар попали две громады – Красногригорьевская и Мировская. В результате чего без света остались около 6 тысяч человек.

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