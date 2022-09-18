UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области: названо количество жертв

Фото: Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины, обстреливая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Так, за минувшие сутки, 17 сентября, в области погибли пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 17 сентября россияне убили пять мирных жителей Донбасса: двоих в Бахмуте, двоих в Угледаре и одного в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения", - написал он.

Кириленко добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул он.

Напомним, ранее захватчики обстреляли ТЭС в Славянске и жилые дома в Краматорске Донецкой области.

Кроме того, оккупанты накануне обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины