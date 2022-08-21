Оккупанты продолжают убивать гражданских на Донбассе: число жертв за сутки

"За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Прасковьевке. Еще 2 человека получили ранения", - написал Кириленко.

При этом он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что российские войска не оставляют своих намерений захватить Луганскую и Донецкую область. Поэтому боевые действия продолжаются сразу на нескольких направлениях.

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