UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты продолжают убивать гражданских на Донбассе: число жертв за сутки

Фото: оккупанты продолжают убивать гражданских на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за действий российских оккупантов за минувшие сутки на Донбассе погибли четверо гражданских. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 20 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Прасковьевке. Еще 2 человека получили ранения", - написал Кириленко.

При этом он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что российские войска не оставляют своих намерений захватить Луганскую и Донецкую область. Поэтому боевые действия продолжаются сразу на нескольких направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВойна России против Украины