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Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области: новые данные

Фото: оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки россияне убили троих гражданских, еще столько же людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 1 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Марьинке и 1 в Бахмуте. Еще 3 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 671 человек. В то время как 1738 мирных граждан получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого Донецкой области. В районе Бахмута и Зайцевого продолжаются боевые действия.

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