Оккупанты продолжают убивать гражданских в Донецкой области: новые данные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 1 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Марьинке и 1 в Бахмуте. Еще 3 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 671 человек. В то время как 1738 мирных граждан получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.