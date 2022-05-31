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Оккупанты приступили к активной стадии аннексии Мариуполя, - советник мэра

Фото: оккупанты приступили к активной стадии аннексии Мариуполь (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Аннексия Мариуполя Россией перешла в активную стадию реализации. Оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российских паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, для получения паспорта мариупольцы должны сначала получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовске, в так называемую миграционную службу "ДНР".

"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Но мы можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", - заявил Андрющенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Таким образом, он просто внес дополнения в указ от апреля 2019 года, который разрешил незаконную выдачу паспортов граждан РФ жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на указ Путина и назвали его очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины.

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Мариуполь