Оккупанты принудительно вывезли часть жителей из Северодонецка, - глава ВГА

Российские военные принудительно вывезли жителей из Северодонецка Луганской области, в котором продолжаются бои, на оккупированную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в эфире телемарафона.

Стрюк отметил, что до начала штурма российской армии в Северодонецке находилось около 13 тысяч мирных жителей.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - заявил глава ВГА.