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Оккупанты принудительно вывезли часть жителей из Северодонецка, - глава ВГА

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Северодонецк, Воскресенье 05 июня 2022 01:01
Оккупанты принудительно вывезли часть жителей из Северодонецка, - глава ВГА Фото: оккупанты депортируют некоторых жителей Северодонецка (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные принудительно вывезли жителей из Северодонецка Луганской области, в котором продолжаются бои, на оккупированную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка в эфире телемарафона.

Стрюк отметил, что до начала штурма российской армии в Северодонецке находилось около 13 тысяч мирных жителей.

"Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию", - заявил глава ВГА.

Напомним, с начала войны в Северодонецке погибли более 1,5 тысячи мирных жителей.

Мы также писали о том, что в Северодонецке украинские военные находятся в сложной оборонной позиции.

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