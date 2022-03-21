Оккупанты придумали новый способ корректировки огня. Предлагают заменить выбитые стекла

Российские военные продолжают прибегать к новым коварствам. На этот же раз придумали новый способ для корректировки огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Корректировщики врага предлагают жителям городов бесплатно помочь с заменой выбитых стекол. Во время разговора они задают множество вопросов о вашем доме и все, что расположено рядом, в том числе и блокпосты.

"Это может быть корректировщик врага! Будьте осторожны и не помогайте оккупантам уничтожать украинские города",- пишет пресс-служба.

Фото: оккупанты придумали новый способ корректировки огня (facebook.com/StratcomCentreUA)